Кремль заинтересован в беспристрастном расследовании авиакатастрофы в Казахстане
Кремль заинтересован в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане для определения причин авиакатастрофы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Пескова спросили, что в Кремле могут ответить на обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что Россия якобы пытается «замять» историю с крушением самолета. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что президент РФ Владимир Путин и Алиев дважды говорили по телефону.
«Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. <…> Мы заинтересованы в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», – отметил Песков, добавив, что Путин принес извинения и выразил сожаление о случившемся.
Пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау в Казахстане 25 декабря 2024 г. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
29 декабря Алиев заявил, что лайнер потерпел крушение из-за обстрела с земли. По словам азербайджанского лидера, факты указывают, что самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. По его словам, сначала самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. В связи с обстрелом с земли сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, ведь «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». Алиев отмечал, что лайнер был сбит случайно.
6 января президент Азербайджана заявил, что авиакатастрофы можно было бы избежать, если бы меры по закрытию воздушного пространства были приняты своевременно. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении пассажирского самолета.