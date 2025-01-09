Кремль заинтересован в беспристрастном расследовании авиакатастрофы в Казахстане

29 декабря Алиев заявил, что лайнер потерпел крушение из-за обстрела с земли. По словам азербайджанского лидера, факты указывают, что самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. По его словам, сначала самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. В связи с обстрелом с земли сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, ведь «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». Алиев отмечал, что лайнер был сбит случайно.