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Кремль заинтересован в беспристрастном расследовании авиакатастрофы в Казахстане

Ведомости

Кремль заинтересован в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане для определения причин авиакатастрофы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Пескова спросили, что в Кремле могут ответить на обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что Россия якобы пытается «замять» историю с крушением самолета. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что президент РФ Владимир Путин и Алиев дважды говорили по телефону.

«Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. <…> Мы заинтересованы в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», – отметил Песков, добавив, что Путин принес извинения и выразил сожаление о случившемся.

Пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау в Казахстане 25 декабря 2024 г. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

29 декабря Алиев заявил, что лайнер потерпел крушение из-за обстрела с земли. По словам азербайджанского лидера, факты указывают, что самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. По его словам, сначала самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. В связи с обстрелом с земли сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, ведь «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». Алиев отмечал, что лайнер был сбит случайно.

6 января президент Азербайджана заявил, что авиакатастрофы можно было бы избежать, если бы меры по закрытию воздушного пространства были приняты своевременно. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении пассажирского самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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