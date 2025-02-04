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ФАС обязала Ozon и Wildberries сделать прозрачный механизм для участия в акциях

Маркетплейсам необходимо будет согласовывать скидки с продавцами
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала маркетплейсы Ozon и Wildberries создать прозрачный механизм для участия в скидочных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, компании включали товары в распродажи без согласования продавцов. Теперь ведомство выдвинуло требование о необходимости устанавливать скидки и их размер только при согласовании их с продавцами.

Сделать это необходимо до 28 февраля 2025 г. В случае несоблюдения ФАС пообещала возбудить дела о нарушении законодательства.

В пресс-службе Ozon отметили, что компания внимательно отнесется к требованиям регулятора. «Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий», – заявили в маркетплейсе.

С подобным заявлением выступили и в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ, где отметили внимательное отношение к требованиям ФАС и заявили, что изучат обращение ведомства.

В конце января ФАС России установила, что Wildberries и Ozon занимают 80% рынка маркетплейсов. По словам руководителя ведомства Максима Шаскольского, доминирующее положение компаний позволит ФАС применять к ним более строгие меры антимонопольного регулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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