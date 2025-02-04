ФАС обязала Ozon и Wildberries сделать прозрачный механизм для участия в акциях

ФАС обязала Ozon и Wildberries сделать прозрачный механизм для участия в акцияхМаркетплейсам необходимо будет согласовывать скидки с продавцами
По данным ФАС, компании включали товары в распродажи без согласования продавцов. Теперь ведомство выдвинуло требование о необходимости устанавливать скидки и их размер только при согласовании их с продавцами.
Сделать это необходимо до 28 февраля 2025 г. В случае несоблюдения ФАС пообещала возбудить дела о нарушении законодательства.
В пресс-службе Ozon отметили, что компания внимательно отнесется к требованиям регулятора. «Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий», – заявили в маркетплейсе.
С подобным заявлением выступили и в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ, где отметили внимательное отношение к требованиям ФАС и заявили, что изучат обращение ведомства.
В конце января ФАС России установила, что Wildberries и Ozon занимают 80% рынка маркетплейсов. По словам руководителя ведомства Максима Шаскольского, доминирующее положение компаний позволит ФАС применять к ним более строгие меры антимонопольного регулирования.