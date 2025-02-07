«Аэрофлот» запускает первые в своей истории прямые рейсы во вьетнамский Нячанг
Российский «Аэрофлот» впервые в истории открывает прямые рейсы из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг, сообщили в представительстве авиакомпании. Полеты стартуют с 22 марта.
«Аэрофлот с 22 марта впервые в своей истории запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам). Продажа билетов открыта», – говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылет из московского «Шереметьево» по четвергам и субботам, обратный рейс – по пятницам и воскресеньям. В «Аэрофлоте» отметили, что Нячанг станет вторым пунктом Вьетнама, куда будут выполняться рейсы «Аэрофлота» из Москвы.
В 2024 г. «Аэрофлот» возобновил прямые рейсы во вьетнамский Хошимин. 7 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российский турпоток во Вьетнам в 2024 г. вырос на 84,9% вопреки дефициту прямых рейсов и отсутствию чартеров из регионов. Российские туристы посетили Вьетнам 232 300 раз в прошлом году.
«Ведомости» писали в октябре 2023 г., что Vietnam Airlines выбирает московский аэропорт для возобновления рейсов в Россию. Авиакомпания летала в Москву до начала пандемии коронавируса в 2020 г. из Ханоя и Хошимина. В начале 2022 г. компания возобновила рейсы в Москву из столицы Вьетнама, но после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций против российской авиации вновь прекратила полеты.