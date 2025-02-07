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«Аэрофлот» запускает первые в своей истории прямые рейсы во вьетнамский Нячанг

Ведомости

Российский «Аэрофлот» впервые в истории открывает прямые рейсы из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг, сообщили в представительстве авиакомпании. Полеты стартуют с 22 марта.

«Аэрофлот с 22 марта впервые в своей истории запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам). Продажа билетов открыта», – говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылет из московского «Шереметьево» по четвергам и субботам, обратный рейс – по пятницам и воскресеньям. В «Аэрофлоте» отметили, что Нячанг станет вторым пунктом Вьетнама, куда будут выполняться рейсы «Аэрофлота» из Москвы.

В 2024 г. «Аэрофлот» возобновил прямые рейсы во вьетнамский Хошимин. 7 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российский турпоток во Вьетнам в 2024 г. вырос на 84,9% вопреки дефициту прямых рейсов и отсутствию чартеров из регионов. Российские туристы посетили Вьетнам 232 300 раз в прошлом году.

«Ведомости» писали в октябре 2023 г., что Vietnam Airlines выбирает московский аэропорт для возобновления рейсов в Россию. Авиакомпания летала в Москву до начала пандемии коронавируса в 2020 г. из Ханоя и Хошимина. В начале 2022 г. компания возобновила рейсы в Москву из столицы Вьетнама, но после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций против российской авиации вновь прекратила полеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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