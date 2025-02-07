«Аэрофлот» запускает первые в своей истории прямые рейсы во вьетнамский Нячанг

«Ведомости» писали в октябре 2023 г., что Vietnam Airlines выбирает московский аэропорт для возобновления рейсов в Россию. Авиакомпания летала в Москву до начала пандемии коронавируса в 2020 г. из Ханоя и Хошимина. В начале 2022 г. компания возобновила рейсы в Москву из столицы Вьетнама, но после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций против российской авиации вновь прекратила полеты.