Vietnam Airlines собирается возобновить полеты в Москву

Vietnam Airlines собирается возобновить полеты в МосквуСтрана будет интересна прежде всего туристам, а вот деловой и транзитный трафик будет умеренным
Национальный перевозчик Вьетнама Vietnam Airlines выбирает московский аэропорт для возобновления рейсов в Россию, рассказал «Ведомостям» источник в одном из столичных аэропортов и подтвердил собеседник в одной из российских авиакомпаний.
Представители Vietnam Airlines были в Москве в конце лета – начале осени и провели переговоры с «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», говорит источник в авиакомпании. Собеседник в аэропорту сообщил, что перевозчику были сделаны коммерческие предложения, теперь он будет выбирать наиболее подходящий вариант для перезапуска полетов.
Vietnam Airlines – крупнейшая авиакомпания Вьетнама. В ее парке более 100 воздушных судов (ВС). Основу флота составляют среднемагистральные Airbus A321-200 и Airbus A321neo. Компания также эксплуатирует дальнемагистральные самолеты Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner.