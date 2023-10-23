Vietnam Airlines собирается возобновить полеты в Москву

Представители Vietnam Airlines были в Москве в конце лета – начале осени и провели переговоры с «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», говорит источник в авиакомпании. Собеседник в аэропорту сообщил, что перевозчику были сделаны коммерческие предложения, теперь он будет выбирать наиболее подходящий вариант для перезапуска полетов.