ФАС возбудила в отношении Газпромбанка два дела за нарушение закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела в отношении Газпромбанка из-за нарушения закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.
Ранее в службу поступили жалобы граждан на рекламные ролики банка. Один из роликов транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательную для потребителей информацию о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом из них, который распространялся в телеэфире, говорилось, что по карте кредитной организации предоставляется выгодный кешбэк в размере 35% на все операции.
По данным ФАС, сведения о существенных условиях получения финансовых услуг в поясняющих сносках к рекламе в видеоформате размещались трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались на протяжении короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали. Такие действия Газпромбанка могут вводить людей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства, считает ведомство.
В случае установления вины к банку будут применены меры административного воздействия.
В октябре 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении Газпромбанка из-за нарушений в рекламе вклада. Служба отреагировала на жалобу гражданина. В рекламе банка сообщалось о ставке по вкладу 22%, но при этом не назывались остальные условия вклада, влияющие на сумму доходов. Ведомство указало, что такая реклама может ввести потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе.