ФАС возбудила в отношении Газпромбанка два дела за нарушение закона о рекламе

Ранее в службу поступили жалобы граждан на рекламные ролики банка. Один из роликов транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательную для потребителей информацию о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом из них, который распространялся в телеэфире, говорилось, что по карте кредитной организации предоставляется выгодный кешбэк в размере 35% на все операции.