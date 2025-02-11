Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

ФАС возбудила в отношении Газпромбанка два дела за нарушение закона о рекламе

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила два дела в отношении Газпромбанка из-за нарушения закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Ранее в службу поступили жалобы граждан на рекламные ролики банка. Один из роликов транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательную для потребителей информацию о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом из них, который распространялся в телеэфире, говорилось, что по карте кредитной организации предоставляется выгодный кешбэк в размере 35% на все операции.

По данным ФАС, сведения о существенных условиях получения финансовых услуг в поясняющих сносках к рекламе в видеоформате размещались трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались на протяжении короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали. Такие действия Газпромбанка могут вводить людей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства, считает ведомство.

В случае установления вины к банку будут применены меры административного воздействия.

В октябре 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении Газпромбанка из-за нарушений в рекламе вклада. Служба отреагировала на жалобу гражданина. В рекламе банка сообщалось о ставке по вкладу 22%, но при этом не назывались остальные условия вклада, влияющие на сумму доходов. Ведомство указало, что такая реклама может ввести потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных