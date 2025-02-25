РБК: из РФ решил уйти один из крупнейших операторов платных дорог Европы Vinci

По данным базы данных СПАРК, в 2023 г. СЗКК смогла добиться чистой прибыли в размере 4,6 млрд руб. при выручке в 11,55 млрд руб. За три квартала 2024 г. чистая прибыль компании составила 5,8 млрд руб., а выручка достигла 10,34 млрд руб.