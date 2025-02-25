РБК: из РФ решил уйти один из крупнейших операторов платных дорог Европы Vinci
Согласно информации, группа «Нацпроектстрой» приобрела долю Vinci S.A. в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК). Это совместное предприятие было основано в 2007 г. компанией «Мостотрест» и Vinci S.A. Именно СЗКК выиграла тендер на строительство и эксплуатацию головного участка высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.
В 2021 г. «Мостотрест» передал 50% своей доли в СЗКК компании «Группа компаний Нацпроектстрой».
По данным базы данных СПАРК, в 2023 г. СЗКК смогла добиться чистой прибыли в размере 4,6 млрд руб. при выручке в 11,55 млрд руб. За три квартала 2024 г. чистая прибыль компании составила 5,8 млрд руб., а выручка достигла 10,34 млрд руб.
20 февраля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что Россия не ждет «с распростертыми объятиями» покинувшие ее компании. По его словам, уход иностранных брендов с российского рынка открыл возможности для развития российских компаний.
Сейчас власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний в Россию. Об этом «Ведомостям» 24 февраля сообщил представитель Минфина. Предполагают, что компаниям потребуется согласование правкомиссии и одобрение профильного министерства.
Эксперт Orchards Алексей Станкевич считает, что пока главную трудность для зарубежных компаний из недружественных стран представляет действующее антисанкционное регулирование. Оно накладывает ряд ограничений для ведения ими бизнеса в России.