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РБК: из РФ решил уйти один из крупнейших операторов платных дорог Европы Vinci

Ведомости

Французская компания Vinci S.A., один из операторов платных дорог в Европе, приняла решение покинуть российский рынок, связанный с управлением автотрассами. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с процессом переговоров о сделке.

Согласно информации, группа «Нацпроектстрой» приобрела долю Vinci S.A. в ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК). Это совместное предприятие было основано в 2007 г. компанией «Мостотрест» и Vinci S.A. Именно СЗКК выиграла тендер на строительство и эксплуатацию головного участка высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

В 2021 г. «Мостотрест» передал 50% своей доли в СЗКК компании «Группа компаний Нацпроектстрой».

По данным базы данных СПАРК, в 2023 г. СЗКК смогла добиться чистой прибыли в размере 4,6 млрд руб. при выручке в 11,55 млрд руб. За три квартала 2024 г. чистая прибыль компании составила 5,8 млрд руб., а выручка достигла 10,34 млрд руб.

20 февраля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что Россия не ждет «с распростертыми объятиями» покинувшие ее компании. По его словам, уход иностранных брендов с российского рынка открыл возможности для развития российских компаний.

Сейчас власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний в Россию. Об этом «Ведомостям» 24 февраля сообщил представитель Минфина. Предполагают, что компаниям потребуется согласование правкомиссии и одобрение профильного министерства.

Эксперт Orchards Алексей Станкевич считает, что пока главную трудность для зарубежных компаний из недружественных стран представляет действующее антисанкционное регулирование. Оно накладывает ряд ограничений для ведения ими бизнеса в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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