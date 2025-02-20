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Алиханов: Россия не ждет «с распростертыми объятиями» покинувшие ее компании

Ведомости

Россия не ждет ушедшие зарубежные компании «с распростертыми объятиями», заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Вы знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», – сказал он (цитата по ТАСС).

Алиханов обратил внимание, что после того как иностранные бренды ушли с российского рынка, отечественная промышленность получила «огромные возможности для развития».

19 февраля специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов выразил мнение, что после российско-американских переговоров в Эр-Рияде ожидается постепенная разморозка счетов компаний и возврат западных брендов в РФ. Титов считает, что санкции сразу могут и не снять, но «их дух увянет», их перестанут расширять. А банки и бизнес перестанут перестраховываться и ограничивать себя даже без прямых запретов.

Встреча делегаций России и США в столице Саудовской Аравии состоялась 18 февраля, переговоры продолжались 4,5 часа. Стороны обсуждали вопросы нормализации двусторонних отношений стран и возможности совместной работы по урегулированию конфликта вокруг Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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