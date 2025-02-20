Алиханов: Россия не ждет «с распростертыми объятиями» покинувшие ее компании
Россия не ждет ушедшие зарубежные компании «с распростертыми объятиями», заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«Вы знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за свое поведение. Мы будем, когда будет соответствующее поручение, готовить наше видение», – сказал он (цитата по ТАСС).
Алиханов обратил внимание, что после того как иностранные бренды ушли с российского рынка, отечественная промышленность получила «огромные возможности для развития».
19 февраля специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов выразил мнение, что после российско-американских переговоров в Эр-Рияде ожидается постепенная разморозка счетов компаний и возврат западных брендов в РФ. Титов считает, что санкции сразу могут и не снять, но «их дух увянет», их перестанут расширять. А банки и бизнес перестанут перестраховываться и ограничивать себя даже без прямых запретов.
Встреча делегаций России и США в столице Саудовской Аравии состоялась 18 февраля, переговоры продолжались 4,5 часа. Стороны обсуждали вопросы нормализации двусторонних отношений стран и возможности совместной работы по урегулированию конфликта вокруг Украины.