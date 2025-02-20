Алиханов: Россия не ждет «с распростертыми объятиями» покинувшие ее компании

19 февраля специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов выразил мнение, что после российско-американских переговоров в Эр-Рияде ожидается постепенная разморозка счетов компаний и возврат западных брендов в РФ. Титов считает, что санкции сразу могут и не снять, но «их дух увянет», их перестанут расширять. А банки и бизнес перестанут перестраховываться и ограничивать себя даже без прямых запретов.