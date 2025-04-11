Сток автомобилей в лизинге достиг более 30 000 штук
Лизинговые компании в России столкнулись с избытком автомобильной техники. Сток достиг рекордных 30 000 штук, из которых более 50% – грузовики, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков. Причиной называют снижение платежеспособности бизнеса из-за роста цен на рынке.
В компании «Европлан» объем собственного стока оценивается в 3500 единиц. Из них 40% составляют легковые автомобили, 31% – грузовая техника, 2% – прицепы и автобусы. При этом, как отмечают в компании, около 60% техники возвращается в повторный лизинг.
С целью оптимизации затрат ряд лизинговых компаний рассматривают возможность открытия собственных точек продаж автомобилей с пробегом. Однако, по мнению экспертов, их объемов может оказаться недостаточно для полноценной конкуренции с дилерами: в 2024 г. рынок подержанных автомобилей составил 6 млн легковых и 218 000 грузовых машин.
Издание уточняет, что наибольшее количество изъятий пришлось на китайскую технику, которая была куплена в лизинг в 2022–2023 г. – в период ажиотажа и неопределенности на рынке.
Среди причин падения прибыли «Камаза» за 2024 г. аналитики называли ужесточение условий лизинга. Показатель упал в 28 раз. В прошлом году компания заработала 731 млн руб. чистой прибыли, годом ранее – 20,4 млрд руб. Среди других причин эксперты назвали стагнацию бизнеса у потребителей транспортных услуг и рост цен на автотехнику.