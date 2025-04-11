Сток автомобилей в лизинге достиг более 30 000 штук

В компании «Европлан» объем собственного стока оценивается в 3500 единиц. Из них 40% составляют легковые автомобили, 31% – грузовая техника, 2% – прицепы и автобусы. При этом, как отмечают в компании, около 60% техники возвращается в повторный лизинг.