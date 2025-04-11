Газета
Телеграм
/ Бизнес

Сток автомобилей в лизинге достиг более 30 000 штук

Ведомости

Лизинговые компании в России столкнулись с избытком автомобильной техники. Сток достиг рекордных 30 000 штук, из которых более 50% – грузовики, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков. Причиной называют снижение платежеспособности бизнеса из-за роста цен на рынке.

В компании «Европлан» объем собственного стока оценивается в 3500 единиц. Из них 40% составляют легковые автомобили, 31% – грузовая техника, 2% – прицепы и автобусы. При этом, как отмечают в компании, около 60% техники возвращается в повторный лизинг.

С целью оптимизации затрат ряд лизинговых компаний рассматривают возможность открытия собственных точек продаж автомобилей с пробегом. Однако, по мнению экспертов, их объемов может оказаться недостаточно для полноценной конкуренции с дилерами: в 2024 г. рынок подержанных автомобилей составил 6 млн легковых и 218 000 грузовых машин.

Издание уточняет, что наибольшее количество изъятий пришлось на китайскую технику, которая была куплена в лизинг в 2022–2023 г. – в период ажиотажа и неопределенности на рынке.

Среди причин падения прибыли «Камаза» за 2024 г. аналитики называли ужесточение условий лизинга. Показатель упал в 28 раз. В прошлом году компания заработала 731 млн руб. чистой прибыли, годом ранее – 20,4 млрд руб. Среди других причин эксперты назвали стагнацию бизнеса у потребителей транспортных услуг и рост цен на автотехнику.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных