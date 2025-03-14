Возить грузы автотранспортом по России стало дешевле

Динамика ставок в 2024 г. на платформах из-за разных моделей бизнеса и методик оценки была разнонаправленной. Индекс ATI.SU FTL, который отражает динамику цен на грузоперевозки по 100 наиболее популярным направлениям в стране, снизился на 8%. Согласно данным «Монополии», средняя ставка на перевозки по России в прошлом году была на уровне 69,6 руб./км, что на 8% больше по сравнению с 2023 г.