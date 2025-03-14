Возить грузы автотранспортом по России стало дешевле

Возить грузы автотранспортом по России стало дешевлеЭто может негативно сказаться на финансовой устойчивости закредитованных перевозчиков
Средняя ставка на перевозку грузов автотранспортом по России в январе – феврале 2025 г. снизилась на 7% к тому же периоду прошлого года до 66,6 руб./км, следует из данных логистической платформы «Монополия», которые есть у «Ведомостей». Биржа грузоперевозок ATI.SU фиксирует еще более заметное снижение за сопоставимый период (-12%). Абсолютных показателей она не приводит.
Динамика ставок в 2024 г. на платформах из-за разных моделей бизнеса и методик оценки была разнонаправленной. Индекс ATI.SU FTL, который отражает динамику цен на грузоперевозки по 100 наиболее популярным направлениям в стране, снизился на 8%. Согласно данным «Монополии», средняя ставка на перевозки по России в прошлом году была на уровне 69,6 руб./км, что на 8% больше по сравнению с 2023 г.