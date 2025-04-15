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FT: Евросоюз ищет способ разорвать газовые контракты с РФ без штрафов

Ведомости

Европейская комиссия ищет правомерные способы расторжения долгосрочных газовых контрактов с Россией, при которых компаниям не пришлось бы выплачивать крупные штрафы. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

План прорабатывается в рамках стратегии Евросоюза (ЕС) по отказу от российского газа к 2027 г. В частности, изучается вариант объявления форс-мажора и прекращения отношений с поставщиками из РФ.

Как отмечает издание, план составляется в критический момент для ЕС, поскольку блок также пытается заключить энергетическую сделку с США, чтобы противостоять тарифному режиму президента Дональда Трампа. США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в страны Европы и рассматриваются как очевидная замена дальнейшему сокращению поставок российского топлива, пишет FT.

В январе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме заявила, что свобода от российских энергоресурсов достается европейцам очень дорого: домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на энергию. «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты на основе отчетности Евростата писали, что за импорт энергоресурсов в 2022–2024 гг. страны ЕС переплатили 544 млрд евро, а с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики ЕС превысили 1,3 трлн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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