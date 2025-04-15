FT: Евросоюз ищет способ разорвать газовые контракты с РФ без штрафов
Европейская комиссия ищет правомерные способы расторжения долгосрочных газовых контрактов с Россией, при которых компаниям не пришлось бы выплачивать крупные штрафы. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
План прорабатывается в рамках стратегии Евросоюза (ЕС) по отказу от российского газа к 2027 г. В частности, изучается вариант объявления форс-мажора и прекращения отношений с поставщиками из РФ.
Как отмечает издание, план составляется в критический момент для ЕС, поскольку блок также пытается заключить энергетическую сделку с США, чтобы противостоять тарифному режиму президента Дональда Трампа. США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в страны Европы и рассматриваются как очевидная замена дальнейшему сокращению поставок российского топлива, пишет FT.
В январе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме заявила, что свобода от российских энергоресурсов достается европейцам очень дорого: домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на энергию. «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты на основе отчетности Евростата писали, что за импорт энергоресурсов в 2022–2024 гг. страны ЕС переплатили 544 млрд евро, а с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики ЕС превысили 1,3 трлн евро.