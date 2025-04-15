FT: Евросоюз ищет способ разорвать газовые контракты с РФ без штрафов

В январе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме заявила, что свобода от российских энергоресурсов достается европейцам очень дорого: домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на энергию. «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты на основе отчетности Евростата писали, что за импорт энергоресурсов в 2022–2024 гг. страны ЕС переплатили 544 млрд евро, а с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики ЕС превысили 1,3 трлн евро.