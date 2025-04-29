Минэк: промышленность перешла к фрагментарному росту, а не к стагнации
Темпы роста промышленного производства в России замедляются, так как переходят от фронтального роста к фрагментарному, заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова на конференции «Ведомостей» «Экономика в условиях высокой ключевой ставки».
«Если в начале и середине прошлого года рост был фронтальным, то сейчас более выражена фрагментация – где-то рост идет сильнее, где-то идет снижение», – сказала Крючкова, добавив, что замедление темпов роста промышленного производства не говорит о стагнации.
По консервативному прогнозу рейтингового агентства «Русмет» производство стали в России в 2025 г. может снизиться на 2% к показателю прошлого года до 68,5 млн т. Из них 44,2 млн т будет приходиться на сталь, выпущенную кислородно-конвертерным методом, 22,8 млн т – на электросталь, а оставшиеся 1,5 млн т – на мартеновское производство.
Российские предприятия черной металлургии в марте 2025 г. выпустили 5,1 млн стального проката – на 5% меньше, чем в марте прошлого года, следует из данных аналитической компании «Корпорация Чермет». Общее производство стали в РФ за этот период, по данным компании, снизилось на 2% год к году до 6 млн т, чугуна – на 6% до 4,4 млн т.