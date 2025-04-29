Минэк: промышленность перешла к фрагментарному росту, а не к стагнации

Российские предприятия черной металлургии в марте 2025 г. выпустили 5,1 млн стального проката – на 5% меньше, чем в марте прошлого года, следует из данных аналитической компании «Корпорация Чермет». Общее производство стали в РФ за этот период, по данным компании, снизилось на 2% год к году до 6 млн т, чугуна – на 6% до 4,4 млн т.