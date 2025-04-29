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Минэк: промышленность перешла к фрагментарному росту, а не к стагнации

Ведомости

Темпы роста промышленного производства в России замедляются, так как переходят от фронтального роста к фрагментарному, заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова на конференции «Ведомостей» «Экономика в условиях высокой ключевой ставки».

«Если в начале и середине прошлого года рост был фронтальным, то сейчас более выражена фрагментация – где-то рост идет сильнее, где-то идет снижение», – сказала Крючкова, добавив, что замедление темпов роста промышленного производства не говорит о стагнации.

По консервативному прогнозу рейтингового агентства «Русмет» производство стали в России в 2025 г. может снизиться на 2% к показателю прошлого года до 68,5 млн т. Из них 44,2 млн т будет приходиться на сталь, выпущенную кислородно-конвертерным методом, 22,8 млн т – на электросталь, а оставшиеся 1,5 млн т – на мартеновское производство.

Российские предприятия черной металлургии в марте 2025 г. выпустили 5,1 млн стального проката – на 5% меньше, чем в марте прошлого года, следует из данных аналитической компании «Корпорация Чермет». Общее производство стали в РФ за этот период, по данным компании, снизилось на 2% год к году до 6 млн т, чугуна – на 6% до 4,4 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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