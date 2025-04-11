Россия в марте снизила производство стального проката на 5%Внутренний спрос на него падает из-за высокой стоимости и намечающейся стагнации в строительстве
Российские предприятия черной металлургии в марте 2025 г. выпустили 5,1 млн стального проката – на 5% меньше, чем в марте прошлого года, следует из данных аналитической компании «Корпорация Чермет».
Общее производство стали в РФ за этот период, по данным компании, снизилось на 2% год к году до 6 млн т, чугуна – на 6% до 4,4 млн т. Трубный сегмент при этом продемонстрировал символический рост – на 0,4% до 1 млн т.
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