«АвтоВАЗ» запустил продажи Lada Granta в обновленных комплектациях

19 апреля «АвтоВАЗ» запустил промышленное производство новой модели Lada Iskra. Цена на новую модель Iskra будет начинаться от 1,2 млн руб. Компания планирует выпускать до 150 000 единиц модели в год. «Ведомости» писали, что Iskra стала первой по-настоящему новой моделью «АвтоВАЗа», выпущенной после ухода Renault, и первой новинкой концерна за последние девять лет. На протяжении этого периода компания занималась рестайлингом и перекомпоновкой текущего модельного ряда.