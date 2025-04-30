«АвтоВАЗ» запустил продажи Lada Granta в обновленных комплектациях
«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж автомобилей семейства Lada Granta в обновленных комплектациях. Речь идет о седанах и лифтбэках в максимальной версии Club, а также универсалов в версии Quest. Об этом сообщается на сайте компании.
Уточняется, что автомобили снова получили климатическую установку и несколько других опций. В частности, охранный комплекс, включающий сигнализацию, иммобилайзер и ключ с пультом дистанционного управления центральным замком. На Lada Granta вернулись противотуманные фары. В список удобных опций также вошла функция задержки выключения головного света.
Стоимость нового оборудования и дополнительных опций в составе комплектаций Lada Granta Сlub и Quest составляет от 6900 до 69 000 руб. в зависимости от исполнения. В версиях Club и Quest машины оборудованы парктроником, подогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, обогревом ветрового стекла, дополнительным пакетом шумоизоляции, а также, опционально, мультимедийной системой EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами «Яндекс.Авто».
19 апреля «АвтоВАЗ» запустил промышленное производство новой модели Lada Iskra. Цена на новую модель Iskra будет начинаться от 1,2 млн руб. Компания планирует выпускать до 150 000 единиц модели в год. «Ведомости» писали, что Iskra стала первой по-настоящему новой моделью «АвтоВАЗа», выпущенной после ухода Renault, и первой новинкой концерна за последние девять лет. На протяжении этого периода компания занималась рестайлингом и перекомпоновкой текущего модельного ряда.