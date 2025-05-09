Суд Швейцарии утвердил мировое соглашение оператора «Северного потока – 2»
Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, а также ее кредиторов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Уточняется, что соглашение было заключено 30 апреля. Решение об утверждении могут обжаловать в установленном порядке. Пока оно не вступило в силу, суд не информирует о процедуре моратория на реструктуризацию задолженности Nord Stream 2 AG, пишет агентство.
9 января суд обязал Nord Stream 2 AG в течение 60 дней полностью погасить задолженности перед мелкими кредиторами. Тогда же, по заявлению суда, окончательный мораторий на реструктуризацию долгов Nord Stream 2 AG был продлен до 9 мая 2025 г.
В декабре 2024 г. на заседании суда в швейцарском кантоне Цуг было решено, что Nord Stream 2 AG должна до 10 января 2025 г. достигнуть соглашения о реструктуризации долгов, чтобы предотвратить свое банкротство.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в произошедшем виновен Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест трех граждан Украины по делу о подрывах «Северных потоков». Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве. В конце ноября генпрокурор ФРГ Йенс Роммель сообщил, что личности двоих подозреваемых в подрывах трубопроводов установлены.