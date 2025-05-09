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Суд Швейцарии утвердил мировое соглашение оператора «Северного потока – 2»

Ведомости

Суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, а также ее кредиторов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что соглашение было заключено 30 апреля. Решение об утверждении могут обжаловать в установленном порядке. Пока оно не вступило в силу, суд не информирует о процедуре моратория на реструктуризацию задолженности Nord Stream 2 AG, пишет агентство.

9 января суд обязал Nord Stream 2 AG в течение 60 дней полностью погасить задолженности перед мелкими кредиторами. Тогда же, по заявлению суда, окончательный мораторий на реструктуризацию долгов Nord Stream 2 AG был продлен до 9 мая 2025 г. 

В декабре 2024 г. на заседании суда в швейцарском кантоне Цуг было решено, что Nord Stream 2 AG должна до 10 января 2025 г. достигнуть соглашения о реструктуризации долгов, чтобы предотвратить свое банкротство.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в произошедшем виновен Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест трех граждан Украины по делу о подрывах «Северных потоков». Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве. В конце ноября генпрокурор ФРГ Йенс Роммель сообщил, что личности двоих подозреваемых в подрывах трубопроводов установлены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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