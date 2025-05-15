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«Русгидро» попросило правительство о программе финансового оздоровления

Ведомости

ПАО «Русгидро» просит правительство о программе финансового оздоровления, сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Виктор Хмарин.

Он уточнил, что данных о подписанной или разработанной правительством программе по финансовому оздоровлению «Русгидро» у него пока нет. Все вопросы о выплате дивидендов в 2025 г. Хмарин направил к собственнику компании.

За 2024 г. «Русгидро» отметило чистый убыток по МСФО в сумме 61,16 млрд руб.

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правительство России предложило «Русгидро» прекратить выплаты дивидендов до 2028 г. в качестве меры улучшения финансового положения компании. Высвободившиеся средства предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в ПАО. Долги были накоплены в процессе рефинансирования кредитов.

«Русгидро» – крупнейший российский электроэнергетический холдинг. Компания объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, в том числе девять станций Волжско-Камского каскада, Зейскую ГЭС на Дальнем Востоке, Бурейскую ГЭС, Новосибирскую ГЭС и несколько десятков гидростанций на Северном Кавказе, включая самую высоконапорную в России Зарамагскую ГЭС-1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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