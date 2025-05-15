«Русгидро» попросило правительство о программе финансового оздоровления
ПАО «Русгидро» просит правительство о программе финансового оздоровления, сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Виктор Хмарин.
Он уточнил, что данных о подписанной или разработанной правительством программе по финансовому оздоровлению «Русгидро» у него пока нет. Все вопросы о выплате дивидендов в 2025 г. Хмарин направил к собственнику компании.
В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что правительство России предложило «Русгидро» прекратить выплаты дивидендов до 2028 г. в качестве меры улучшения финансового положения компании. Высвободившиеся средства предлагается направить на погашение долгов Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), которая входит в ПАО. Долги были накоплены в процессе рефинансирования кредитов.
«Русгидро» – крупнейший российский электроэнергетический холдинг. Компания объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, в том числе девять станций Волжско-Камского каскада, Зейскую ГЭС на Дальнем Востоке, Бурейскую ГЭС, Новосибирскую ГЭС и несколько десятков гидростанций на Северном Кавказе, включая самую высоконапорную в России Зарамагскую ГЭС-1.