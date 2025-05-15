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Мантуров сообщил о большом числе заявок на контракты на поставку самолетов

Ведомости

Власти получили большое количество заявок от основных авиакомпаний России на твердые контракты на поставку самолетов. Об этом «Ведомостям» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Твердые контракты подписал действительно только “Аэрофлот”. А что касается заявок, то они были от большого достаточно количества основных авиакомпаний», – сказал он.

Первый вице-премьер сообщил, что в их числе были авиакомпании S7, Red Wings.

В сентябре 2023 г. гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал «Ведомостям», что компания планирует заключить с лизинговой компанией «Авиакапитал сервис» (принадлежит «Ростеху») твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных ближнемагистральных самолетов SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21.

Согласно договору, заключенному в сентябре того же года, группа получит 52 самолета, включая шесть МС-21-310 для «Аэрофлота», а также 12 воздушных судов MC-21-310 и 34 лайнера SJ-100 для «России» (входит в группу).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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