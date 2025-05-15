Мантуров сообщил о большом числе заявок на контракты на поставку самолетов
Власти получили большое количество заявок от основных авиакомпаний России на твердые контракты на поставку самолетов. Об этом «Ведомостям» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Твердые контракты подписал действительно только “Аэрофлот”. А что касается заявок, то они были от большого достаточно количества основных авиакомпаний», – сказал он.
В сентябре 2023 г. гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал «Ведомостям», что компания планирует заключить с лизинговой компанией «Авиакапитал сервис» (принадлежит «Ростеху») твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных ближнемагистральных самолетов SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21.