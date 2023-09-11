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«Аэрофлот» и «Ростех» заключили контракт на поставку МС-21 и SJ-100

Ведомости

Группа «Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (входит в «Ростех») заключили твердый контракт на поставку самолетов МС-21 и SJ-100. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Согласно договору, группа получит 52 самолета, включая шесть МС-21-310 для «Аэрофлота», а также 12 воздушных судов MC-21-310 и 34 лайнеров SJ-100 для «России» (входит в группу). Контракт был подписан на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов уточнил, что эти контракты стали первыми в рамках сделки на поставку 339 самолетов группе «Аэрофлот». По его словам, авиакомпании получат MC-21-310 и SJ-100 «в полностью импортозамещенном виде».

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В сентябре 2022 г. на ВЭФ «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о поставках 339 самолетов. Согласно договору, на условиях аренды в период до 2030 г. «Аэрофлот» получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214.

Парк группы насчитывает 348 самолетов, включая 78 SJ-100, говорится на сайте «Аэрофлота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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