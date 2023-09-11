«Аэрофлот» и «Ростех» заключили контракт на поставку МС-21 и SJ-100

В сентябре 2022 г. на ВЭФ «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о поставках 339 самолетов. Согласно договору, на условиях аренды в период до 2030 г. «Аэрофлот» получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214.