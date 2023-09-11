«Аэрофлот» и «Ростех» заключили контракт на поставку МС-21 и SJ-100
Группа «Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (входит в «Ростех») заключили твердый контракт на поставку самолетов МС-21 и SJ-100. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».
Согласно договору, группа получит 52 самолета, включая шесть МС-21-310 для «Аэрофлота», а также 12 воздушных судов MC-21-310 и 34 лайнеров SJ-100 для «России» (входит в группу). Контракт был подписан на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов уточнил, что эти контракты стали первыми в рамках сделки на поставку 339 самолетов группе «Аэрофлот». По его словам, авиакомпании получат MC-21-310 и SJ-100 «в полностью импортозамещенном виде».
В сентябре 2022 г. на ВЭФ «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о поставках 339 самолетов. Согласно договору, на условиях аренды в период до 2030 г. «Аэрофлот» получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214.
Парк группы насчитывает 348 самолетов, включая 78 SJ-100, говорится на сайте «Аэрофлота».