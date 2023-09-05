«Аэрофлот» «очистил» 18 иностранных самолетов и пять двигателей в парке

«Аэрофлот» «очистил» 18 иностранных самолетов и пять двигателей в паркеИсточники оценивают сумму сделки в 40–50 млрд рублей без учета двигателей
Группа «Аэрофлот» завершила страховое урегулирование по 18 воздушным судам и пяти авиационным двигателям, принадлежавшим ирландскому лизингодателю AerCap, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В соответствии с достигнутым соглашением AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия». Право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которое выплатило сумму урегулирования», – рассказал представитель национального перевозчика.
Детали сделки и сумму компенсации ирландскому лизингодателю в «Аэрофлоте» не раскрыли.
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