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«Аэрофлот» «очистил» 18 иностранных самолетов и пять двигателей в парке

Источники оценивают сумму сделки в 40–50 млрд рублей без учета двигателей
Герман Костринский
Максим Стулов / Ведомости

Группа «Аэрофлот» завершила страховое урегулирование по 18 воздушным судам и пяти авиационным двигателям, принадлежавшим ирландскому лизингодателю AerCap, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В соответствии с достигнутым соглашением AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия». Право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которое выплатило сумму урегулирования», – рассказал представитель национального перевозчика.

Детали сделки и сумму компенсации ирландскому лизингодателю в «Аэрофлоте» не раскрыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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