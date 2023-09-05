«Аэрофлот» «очистил» 18 иностранных самолетов и пять двигателей в парке

«В соответствии с достигнутым соглашением AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия». Право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которое выплатило сумму урегулирования», – рассказал представитель национального перевозчика.