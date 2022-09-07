«Аэрофлот» подписал соглашение о закупке 339 отечественных самолетов
На Восточном экономическом форуме «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о поставках 339 самолетов. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».
«Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства», — говорится в сообщении.
Согласно договору, на условиях аренды с 2023 по 2030 г. «Аэрофлот» получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214. Отмечается, что первые два Superjet авиакомпании передадут в следующем году, а в 2024 запланирована поставка первых МС-21 и Ту-214.
«Сегодня мы подписали самое крупное соглашение о приобретении отечественных воздушных судов за всю новейшую историю "Аэрофлота"», — заявил Александровский. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «РИА Новости», что сумма контракта превысила 1 трлн руб., что является абсолютным рекордом.
Сейчас в парке АК «Аэрофлот» насчитывается 183 самолета — пять SSJ100, остальные — Boeing и Airbus в различных модификациях.
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