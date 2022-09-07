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«Аэрофлот» подписал соглашение о закупке 339 отечественных самолетов

Ведомости

На Восточном экономическом форуме «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») подписали соглашение о поставках 339 самолетов. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота». 

«Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства», — говорится в сообщении.

Согласно договору, на условиях аренды с 2023 по 2030 г. «Аэрофлот» получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214. Отмечается, что первые два Superjet авиакомпании передадут в следующем году, а в 2024 запланирована поставка первых МС-21 и Ту-214.

«Сегодня мы подписали самое крупное соглашение о приобретении отечественных воздушных судов за всю новейшую историю "Аэрофлота"», — заявил Александровский. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «РИА Новости», что сумма контракта превысила 1 трлн руб., что является абсолютным рекордом.

В конце августа Александровский сообщил президенту России Владимиру Путину о планах заказать 323 отечественных самолета у ОАК. В итоге компания купила на 16 самолетов Superjet-NEW больше, чем собиралась изначально.

Сейчас в парке АК «Аэрофлот» насчитывается 183 самолета — пять SSJ100, остальные — Boeing и Airbus в различных модификациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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