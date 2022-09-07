«Аэрофлот» подписал соглашение о закупке 339 отечественных самолетов

Согласно договору, на условиях аренды с 2023 по 2030 г. «Аэрофлот» получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214. Отмечается, что первые два Superjet авиакомпании передадут в следующем году, а в 2024 запланирована поставка первых МС-21 и Ту-214.