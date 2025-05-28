Индекс промышленного производства в апреле 2025 года вырос на 1,5%

В пищевой промышленности в апреле зафиксировали снижение выпуска на -0,7%, что также является улучшением по сравнению с -1,8% в марте. В целом, по итогам четырех месяцев 2025 г. снижение составило -1,0%. В производстве пищевых продуктов динамика составила -0,6%, что лучше показателя -0,7% месяцем ране. В производстве напитков наблюдается улучшение до -0,2% по сравнению с -8,1% в марте.