Индекс промышленного производства в апреле 2025 года вырос на 1,5%
Индекс промышленного производства в апреле 2025 г. вырос на 1,5% год к году. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ. За первые четыре месяца общий рост промышленного производства составил 1,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В апреле наблюдался рост темпов промышленного производства. Это происходило благодаря улучшению показателей в добывающем секторе и увеличению производства в электроэнергетике, говорится в сообщении. С учетом сезонного фактора выпуск продукции увеличился на 0,9% м/м SA по сравнению с предыдущим месяцем.
Выпуск обрабатывающей промышленности в апреле возрос на 3% год к году после роста на 4% в марте. При исключении сезонного фактора рост составил 0,3% м/м SA. В целом за первые четыре месяца 2025 г. рост обрабатывающего сектора достиг 4,2%.
Основной положительный вклад в динамику обрабатывающих производств в апреле обеспечивал машиностроительный комплекс. Он составил более 50% общего роста выпуска в секторе. В этом сегменте рост составил 8,2% после 10,9% в марте. По результатам первых четырех месяцев объем производства комплекса возрос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наивысшие темпы роста в апреле наблюдались в сфере транспортного машиностроения, где увеличение составило 22,9% год к году после роста на 36,9% в предыдущем месяце. В производстве компьютерной и электронной техники темпы роста выросли до 17,3% по сравнению с 13,2% в марте.
Выпуск химического комплекса в апреле вырос на 3,8% в годовом исчислении, что ниже мартовского показателя в 4,7%. С начала года рост составил 4,5%. Внутри комплекса производство лекарственных средств продолжает демонстрировать двузначные темпы роста, составив 18,6% по сравнению с 24,4% в марте. В секторе производства химических веществ и продуктов темпы роста увеличились до 2,9% по сравнению с 2,1% в предыдущем месяце.
Динамика производства в металлургическом комплексе в апреле составила -3,8% в годовом исчислении (в марте этот показатель составлял -0,2%). Тем не менее по итогам четырех месяцев 2025 г. наблюдался рост на 0,7%.
В апреле в деревообрабатывающем комплексе наблюдалось снижение выпуска на уровне -2,4%, (-1,8% в марте). С начала года снижение составило -1,4%. В то же время обработка древесины впервые с начала года показала положительную динамику, увеличившись на 0,6% после -1,0% в марте.
В пищевой промышленности в апреле зафиксировали снижение выпуска на -0,7%, что также является улучшением по сравнению с -1,8% в марте. В целом, по итогам четырех месяцев 2025 г. снижение составило -1,0%. В производстве пищевых продуктов динамика составила -0,6%, что лучше показателя -0,7% месяцем ране. В производстве напитков наблюдается улучшение до -0,2% по сравнению с -8,1% в марте.
Нефтеперерабатывающий комплекс в апреле продемонстрировал ускорение роста выпуска до 2,3% в годовом исчислении по сравнению с +1,8% в марте. За первые четыре месяца текущего года выпуск комплекса увеличился на 0,5%.
Добывающий сектор в апреле также улучшил свои результаты, зафиксировав динамику выпуска на уровне -1,0% (-4,1% в марте). В первые четыре месяца 2025 г. объем производства в секторе снизился на 3%. Улучшение ситуации частично обусловлено увеличением добычи угля на 2,5%, говорится в сообщении. Наблюдался также рост добычи металлических руд на 3,1% по сравнению с 1,3% в прошлом месяце.
В Минэкономразвития пояснили, что важный вклад в общий рост промышленного производства в апреле внесла электроэнергетика. Производство в этой отрасли увеличилось на 2,3% после снижения на 2,1% в предыдущем месяце. Рост произошел на фоне относительно «холодного» апреля в европейской части России. За четыре месяца динамика выпуска электроэнергетики составила -2,7%.
Индекс промышленного производства вырос в марте на 0,8% в годовом выражении после 0,2% в феврале. Выпуск в обрабатывающей промышленности ускорился до 4% после 3,2% в феврале. Объем строительных работ в марте резко замедлился до 2,6% после 11,9% в феврале.