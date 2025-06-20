Хуснуллин: иностранные инвесторы подали заявки о работе в новых регионах

19 июня на ПМЭФе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что иностранный бизнес не хотел уходить из России. Он сослался на диалоги с представителями компаний-партнеров, которые «все говорили одно». По его словам, они бы не покинули российский рынок, если бы на них не оказывали политическое давление. Он подчеркнул, что не уверен в условиях, которые необходимы, чтобы компании вернулись в РФ.