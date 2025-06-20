Хуснуллин: иностранные инвесторы подали заявки о работе в новых регионах
Иностранные инвесторы подали заявки о работе в новых российских регионах, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью журналисту «Звезды».
Он сказал, что регионы дают доступ иностранным инвесторам к большому рынку сбыта и налоговым преференциям, недорогой стоимости аренды и активам. Хуснуллин также отметил хорошую транспортную доступность, которая будет налаживаться и через море.
19 июня на ПМЭФе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что иностранный бизнес не хотел уходить из России. Он сослался на диалоги с представителями компаний-партнеров, которые «все говорили одно». По его словам, они бы не покинули российский рынок, если бы на них не оказывали политическое давление. Он подчеркнул, что не уверен в условиях, которые необходимы, чтобы компании вернулись в РФ.
В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтегазовые компании будут первыми, кто вернется в российские проекты.