Костин: иностранные компании не хотели покидать Россию
Иностранный бизнес не хотел уходить из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
Свое мнение Костин подкрепил тем, что общался с политиками и представителями иностранных компаний, которые заявляли, что не покинули бы российский рынок, если бы на них не оказывалось политическое давление. «Они все одно говорили», – подчеркнул глава банка.
Он также отметил, что ему пока непонятны условия, необходимые для возвращения такого бизнеса. По его мнению, западные страны должны изменить свою политику и прекратить «пустые разговоры», которые идут сейчас.
«Если будет разворот в американской политике, то американский бизнес, может, и вернется. Сейчас администрация Трампа остановила дальнейший поток санкций, но старые-то не отменены, никто пока не давал разрешения им вернуться в Россию, поэтому расчетов нет», – добавил Костин.
19 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтегазовые компании будут первыми, кто вернется в российские проекты. 18 июня он отметил, что ведущие компании из США в области энергетики хотели бы вернуться на российский рынок и могут получить миноритарные доли в некоторых проектах, однако контрольные пакеты в месторождениях «никто не планирует им давать».