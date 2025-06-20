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Дмитриев: потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ достигли 1,3 трлн евро

Ведомости

Потери Европейского союза (ЕС) от сокращения поставок газа из России составили 1,3 трлн евро, сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Уже 1,3 трлн евро, это актуальный размер потерь ЕС от сокращения поставок газа из России», – сказал он.

С начала 2025 г. прекратился транзит российского газа через территорию Украины, а в мае Еврокомиссия подготовила дорожную карту, предполагающую полный отказ ЕС от российского газа до конца 2027 г. «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты на основе отчетности Евростата в апреле писали, что за импорт энергоресурсов в 2022–2024 гг. страны ЕС переплатили 544 млрд евро, а с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики ЕС превысили 1,3 трлн евро. Тогда же стало известно, что Европейская комиссия ищет правомерные способы расторжения долгосрочных газовых контрактов с Россией, при которых компаниям не пришлось бы выплачивать крупные штрафы.

В январе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме заявила, что свобода от российских энергоресурсов достается европейцам очень дорого: домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на энергию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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