Дмитриев: потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ достигли 1,3 трлн евро
Потери Европейского союза (ЕС) от сокращения поставок газа из России составили 1,3 трлн евро, сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Уже 1,3 трлн евро, это актуальный размер потерь ЕС от сокращения поставок газа из России», – сказал он.
С начала 2025 г. прекратился транзит российского газа через территорию Украины, а в мае Еврокомиссия подготовила дорожную карту, предполагающую полный отказ ЕС от российского газа до конца 2027 г. «Ведомости» со ссылкой на собственные подсчеты на основе отчетности Евростата в апреле писали, что за импорт энергоресурсов в 2022–2024 гг. страны ЕС переплатили 544 млрд евро, а с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики ЕС превысили 1,3 трлн евро. Тогда же стало известно, что Европейская комиссия ищет правомерные способы расторжения долгосрочных газовых контрактов с Россией, при которых компаниям не пришлось бы выплачивать крупные штрафы.
В январе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме заявила, что свобода от российских энергоресурсов достается европейцам очень дорого: домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на энергию.