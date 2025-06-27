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У самолета «Байкал» сменился главный конструктор

Ведомости

Александр Силин назначен новым главным конструктором ЛМС-901 «Байкал» вместо Вадима Демина, сообщили «Ведомостям» источники в авиационной отрасли. Демин, руководивший проектом с 2015 года, покинул пост по неизвестным причинам.

«Байкал» – легкий турбовинтовой самолёт, призванный заменить Ан-2. Разработка столкнулась с трудностями: изначально использовался американский двигатель GE, но из-за санкций его заменили на российский ВК-800. В феврале 2025 года появились данные о «драматических ошибках» в проекте, а вице-премьер Юрий Трутнев позднее заявил, что разработка самолёта «зашла в тупик».

Однако УЗГА продолжает работу: в апреле 2025 года заключён контракт на доработку «Байкала» за 12 млрд рублей. Гендиректор завода Леонид Лузгин говорил «Ведомостям», что испытания идут по плану, а сертификация ожидается до конца 2026 года.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что смена руководителя может быть связана с необходимостью нового взгляда на проект, но окончательные выводы делать рано. Первые поставки «Байкала» запланированы на 2026 год.

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