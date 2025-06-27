У самолета «Байкал» сменился главный конструктор

«Байкал» – легкий турбовинтовой самолёт, призванный заменить Ан-2. Разработка столкнулась с трудностями: изначально использовался американский двигатель GE, но из-за санкций его заменили на российский ВК-800. В феврале 2025 года появились данные о «драматических ошибках» в проекте, а вице-премьер Юрий Трутнев позднее заявил, что разработка самолёта «зашла в тупик».