В совет директоров «Газпрома» избрали министров Алиханова и Цивилева
Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и главу Минэнерго Сергея Цивилева избрали в совет директоров «Газпрома». Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга.
В сообщении говорится, что новый состав совета директоров «Газпрома» сформирован на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством, уточнили в компании.
Помимо Алиханова и Цивилева общее собрание акционеров избрало в совет директоров:
Председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова
Специального представителя президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова
Ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игоря Максимцева
Заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова
Ректора Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктора Мартынова
Председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера
Зампреда правительства РФ Александра Новака
Зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева
Кроме того, собрание также избрало новый состав ревизионной комиссии.
20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Газпром» и китайские компании CNPC и PipeChina подписали соглашения по дальневосточному маршруту поставок российского газа в КНР. Предполагается, что данные соглашения будут определять условия взаимодействия сторон в ходе эксплуатации трансграничного сегмента газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь, включая аспекты оперативного управления и технического обслуживания.