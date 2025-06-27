В совет директоров «Газпрома» избрали министров Алиханова и Цивилева

20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Газпром» и китайские компании CNPC и PipeChina подписали соглашения по дальневосточному маршруту поставок российского газа в КНР. Предполагается, что данные соглашения будут определять условия взаимодействия сторон в ходе эксплуатации трансграничного сегмента газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь, включая аспекты оперативного управления и технического обслуживания.