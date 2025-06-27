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В совет директоров «Газпрома» избрали министров Алиханова и Цивилева

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Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и главу Минэнерго Сергея Цивилева избрали в совет директоров «Газпрома». Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга.

В сообщении говорится, что новый состав совета директоров «Газпрома» сформирован на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством, уточнили в компании.

Помимо Алиханова и Цивилева общее собрание акционеров избрало в совет директоров:

  • Председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова 

  • Специального представителя президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова

  • Ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игоря Максимцева

  • Заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова 

  • Ректора Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виктора Мартынова 

  • Председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера 

  • Зампреда правительства РФ Александра Новака 

  • Зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева 

  • Первого заместителя генерального директора «Газпром экспорт» Михаила Середу 

Кроме того, собрание также избрало новый состав ревизионной комиссии.

20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Газпром» и китайские компании CNPC и PipeChina подписали соглашения по дальневосточному маршруту поставок российского газа в КНР. Предполагается, что данные соглашения будут определять условия взаимодействия сторон в ходе эксплуатации трансграничного сегмента газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь, включая аспекты оперативного управления и технического обслуживания.

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