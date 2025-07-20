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«Роснефть» назвала решение ЕС ввести санкции против НПЗ Nayara Energy незаконным

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Решение Евросоюза ввести санкции против нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Nayara Energy (Индия) является необоснованным и незаконным, заявили в «Роснефти».

«Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства», – подчеркнули в компании.

«Роснефть» не является контролирующим Nayara Energy, поскольку владеет менее 50% акций, предприятием управляет независимый совет директоров, добавили там.

В сообщении «Роснефти» отмечается, что НПЗ Nayara Energy – ключевой игрок в индийской энергетической системе, санкции ЕС против него представляют угрозу для энергетической безопасности Индии и могут оказать значительное влияние на ее экономику.

В «Роснефти» указали, что действия ЕС нарушают международное право и суверенитет других государств, а также являются примером недобросовестной конкуренции. В компании также выразили надежду на то, что Nayara Energy примет меры для защиты законных интересов своих акционеров и потребителей.

18 июля страны Евросоюза согласовали введение 18-ого пакета антироссийских санкций. Ограничения, введенные в его рамках, запрещают все операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними компаниями. Кроме того, они также ограничивают прямое и косвенное использование подводных трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ограничения ЕС коснутся и НПЗ «Вадинар» компании Nayara Energy. НПЗ «Вадинар» в индийском штате Гуджарат – второй по величине в Индии. Его мощность – 20 млн т/г., или 405 000 барр./сут.

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