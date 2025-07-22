Несколько новых ГЭС построят в Узбекистане до конца 2025 года

20 июня на ПМЭФе «Росатом» и Агентство по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана («Узатом») подписали соглашение об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2 ГВт. Согласно договору, стороны изучат возможность строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с расширением до четырех таких блоков. Реакторы этого типа работают в России и на зарубежных объектах – в Китае (АЭС «Тяньвань») и Индии (АЭС «Куданкулам»).