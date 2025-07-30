Крупные селлеры почти не продают российские товары на маркетплейсах
В исследовании приняли участие 709 человек. Опрос проводился по случайной выборкой среди руководителей бизнеса. Аналитики выяснили, что больше половины селлеров во всех категориях – женщины. Средний возраст селлера составляет от 36 до 55 лет. Основная площадка для торговли – Wildberries, средний стаж работы на маркетплейсах – 2–3 года. 26,6% опрошенных торгуют сразу на двух или трех платформах, преимущественно это высокооборотные селлеры.
Основные категории товаров: одежда и обувь (10%), косметика и парфюмерия (9%), товары для дома и дачи (8%), автотовары (8%), продукция, связанная с хобби и подарками (7%).
В среднем селлеры размещают от 101 до 500 товарных позиций. Низкооборотные селлеры чаще выставляют до 50 позиций (38%), тогда как высокооборотные – от 501 до 1000 позиций (46%).
«Большинство селлеров (52%) продают товары зарубежного производства. С ростом оборотов популярность российских товаров у продавцов падает, а зарубежных – растет», – поясняют аналитики.
Исследователи отмечают, что одна из причин низкой доли российских товаров среди высокооборотных селлеров связана с логистикой и экономической целесообразностью. Дело в том, что низкооборотные селлеры стремятся сэкономить на доставке.
25 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила президенту РФ Владимиру Путину о необходимости регулировать маркетплейсы. По ее словам, эти сервисы являются важными экономическими инструментами и удобны для потребителей, однако требуют четкой нормативной базы.