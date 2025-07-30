Крупные селлеры почти не продают российские товары на маркетплейсах

В исследовании приняли участие 709 человек. Опрос проводился по случайной выборкой среди руководителей бизнеса. Аналитики выяснили, что больше половины селлеров во всех категориях – женщины. Средний возраст селлера составляет от 36 до 55 лет. Основная площадка для торговли – Wildberries, средний стаж работы на маркетплейсах – 2–3 года. 26,6% опрошенных торгуют сразу на двух или трех платформах, преимущественно это высокооборотные селлеры.