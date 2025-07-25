Матвиенко заявила Путину о необходимости регулировать маркетплейсы
Настало время регулировать маркетплейсы. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Правительство Российской Федерации внесло в Федеральное Собрание проект закона, мы его одобрили. Конечно, он подвергается критике, все им недовольны, но мы его приняли, исходя из того, что это как бы первый "подход к снаряду"», – подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, формирование нормативной базы маркетплейсов – процесс, который потребует времени и осмысления. Эти сервисы очень удобны людям и являются экономически важными.
25 июля Совет Федерации одобрил закон о платформенной экономике, регулирующий деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность оплаты товаров, работ или услуг. Документ предлагает обязать владельцев цифровых платформ обеспечивать равный доступ к своим услугам для широкой аудитории, предоставлять возможность ознакомиться с правилами использования и др.
9 июля законопроект приняла Госдума. Автором инициативы выступило правительство. Документ разработан для создания безопасной среды на цифровых платформах – маркетплейсах, правовых условий их развития и функционирования.