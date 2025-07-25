Матвиенко заявила Путину о необходимости регулировать маркетплейсы

«Правительство Российской Федерации внесло в Федеральное Собрание проект закона, мы его одобрили. Конечно, он подвергается критике, все им недовольны, но мы его приняли, исходя из того, что это как бы первый "подход к снаряду"», – подчеркнула Матвиенко.