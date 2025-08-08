Все аптеки «Столички» восстановили работу после технического сбоя
Все аптеки «Столички» восстановили работу после технического сбоя, вызванного хакерской атакой, и работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале сети.
Технические специалисты планируют восстановить работу программы лояльности в течение нескольких дней. Отмечается, что все баллы пользователей сохранены. Кроме того, специалисты не зафиксировали утечки персональных данных.
«Мы остаемся верны своей миссии: низкие цены в шаге от дома! Нас не сломаешь! Мы держим удар. Мы держим низкие цены», – говорится в сообщении аптечной сети.
29 июля произошел сбой в IT-инфраструктуре аптек «Неофарм» и «Столички». Сообщалось, что бронирование товаров и доступ к данным по программе лояльности были временно недоступны. Часть аптек не работала «по техническим причинам».
В компании 1 августа сообщали, что аптечная сеть восстанавливает работу после хакерской атаки. 5 августа «Столички» восстановила работу 98% офлайн-точек.