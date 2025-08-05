Сеть аптек «Столички» восстановила работу 98% офлайн-точек
Аптечная сеть «Столички» восстановила работу 98% офлайн-точек. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании. Сейчас открыты более 1500 аптек.
В компании рассказали агентству, что сейчас все сотрудники «Столички» работают в штатном режиме. Им выплатят зарплату в полном объеме.
Кроме того, работы по восстановлению программы лояльности «Столички» находятся на завершающей стадии, добавили в компании.
29 июля произошел сбой в IT-инфраструктуре аптек «Неофарм» и «Столички». Сообщалось, что бронирование товаров и доступ к данным по программе лояльности были временно недоступны. Часть аптек не работала «по техническим причинам».
В компании 1 августа сообщали, что аптечная сеть восстанавливает работу после хакерской атаки. «РИА Новости» отмечало, что была возобновлена работы 1000 офлайн-точек, а также восстановлен сервис бронирования на сайте и в мобильном приложении. При этом утечки данных клиентов не было зафиксировано.