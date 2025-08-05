Сеть аптек «Столички» восстановила работу 98% офлайн-точек

В компании 1 августа сообщали, что аптечная сеть восстанавливает работу после хакерской атаки. «РИА Новости» отмечало, что была возобновлена работы 1000 офлайн-точек, а также восстановлен сервис бронирования на сайте и в мобильном приложении. При этом утечки данных клиентов не было зафиксировано.