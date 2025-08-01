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Главная / Бизнес /

Аптечная сеть «Столички» восстановила работу после хакерской атаки

Ведомости

Аптечная сеть «Столички» после хакерской атаки восстанавливает свою работу, сообщается на сайте компании. На данный момент недоступна система баллов, но скоро ее восстановят.

Была возобновлена работы 1000 офлайн-точек, отмечают «РИА Новости». Также восстановлен сервис бронирования на сайте и в мобильном приложении. При этом утечки данных клиентов не было зафиксировано. Полное восстановление всех сервисов произойдет в ближайшее время.

Свою работу также возобновляет сеть аптек «Неофарм».

29 июля произошел сбой в IT-инфраструктуре аптек «Неофарм» и «Столички». Сообщалось, что бронирование товаров и доступ к данным по программе лояльности были временно недоступны. Часть аптек не работала «по техническим причинам».

Читайте также:В работе аптек «Неофарм» и «Столички» произошел сбой
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