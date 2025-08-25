Путин передал под управление Росимущества долю Fortum в «Челябэнергоремонте»
Президент РФ Владимир Путин своим указом передал под управление Росимущества долю Fortum в «Челябэнергоремонте», следует из документа.
В частности, под временное управление Росимуществу в соответствии с мерами защиты от действий недружественных стран переданы 314 949 обыкновенных акций.
В апреле представители финской компании «Форвард энерго» (ранее – Fortum) заявляли, что компания не планирует возвращение в Россию и продолжит процесс продажи своего бизнеса, когда «это будет возможно». Фирма ушла из России в мае 2022 г.
26 июня Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО «АСМ» может приобрести 50% доли фирмы «Фортум – новая генерация 4» (ФНГ 4), которая принадлежит «Форвард энерго».