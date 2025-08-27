Bloomberg: Newmont сократит штат на «тысячи человек»

В январе ПАО «Селигдар» отчиталось о снижении производства золота по итогам 2024 г. на 8%. Производство лигатурного золота снизилось до 7620 кг, что на 8% ниже рекордных показателей 2023 г. Без учета показателей комплекса Лунный сокращение составило 5% (7374 кг). Холдинг пояснял, что колебания производства связаны с вовлечением в переработку бедных руд, накопленных на складах.