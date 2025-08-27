Bloomberg: Newmont сократит штат на «тысячи человек»
Крупнейшая золотодобывающая компания Newmont может кратно сократить рабочие места для снижения расходов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Затраты Newmont возросли после покупки Newcrest Mining Ltd. за $15 млрд в 2023 г. По итогам сделки портфель рудников Newmont увеличился до 20. Также компания расширила деятельность по добыче меди.
«Затраты на поддержание производства на унцию – ключевой показатель для золотодобытчиков – достигли исторического максимума в начале 2025 г., что подорвало прибыль, полученную благодаря рекордным ценам на [золотые] слитки», – говорится в тексте.
Newmont намерена приблизиться к уровню своих конкурентов с самой низкой себестоимостью. Компания стремится снизить себестоимость на $300 за унцию, или на 20%.
Для достижения этой цели Newmont может потребоваться сократить штат на «тысячи человек», рассказали собеседники агентства. Отмечается, что на конец декабря в Newmont работало около 22 000 человек, не включая подрядчиков. По словам источников, компания Newmont начала информировать часть персонала о предстоящих сокращениях.
В январе ПАО «Селигдар» отчиталось о снижении производства золота по итогам 2024 г. на 8%. Производство лигатурного золота снизилось до 7620 кг, что на 8% ниже рекордных показателей 2023 г. Без учета показателей комплекса Лунный сокращение составило 5% (7374 кг). Холдинг пояснял, что колебания производства связаны с вовлечением в переработку бедных руд, накопленных на складах.
Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) также снизила производство золота в прошлом году – на 17% до 10,6 т. Уточнялось, что снижение производственных результатов в 2024 г. связано с запретом горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе.