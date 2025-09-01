СД «Северной верфи» назначил гендиректором главного инженера Волегова

Совет директоров «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) назначил врио генерального директора компании действующего главного инженера Василия Волегова. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
За досрочное снятие с должности гендиректора Михаила Ненюкова и назначение на пост Волегова совет директоров проголосовал единогласно.
В сообщении говорится, что Волегов вступит в должность 2 сентября и пробудет в ней до избрания гендиректора, но не более чем на шесть месяцев.
26 августа «Ведомости» сообщали, что Ненюков вскоре покинет свой пост в связи с переходом на новую работу. По данным источников РБК, Ненюков может перейти на работу в структуры Минобороны, но детали не уточняются.
Ненюков возглавлял «Северную верфь» с февраля 2024 г., когда был назначен советом директоров на пятилетний срок вместо Игоря Орлова. До этого он работал в «Роснано», «Калашникове», Каменск-Уральском металлургическом заводе, а также возглавлял Тверской вагоностроительный завод и «Полему».