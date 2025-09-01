Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче «Домодедово» государству
Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда передать московский аэропорт «Домодедово» в собственность Росимущества. Об этом свидетельствует картотека суда.
17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования Генпрокуратуры и передал 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», контролируемого бывшим бенефициаром «Домодедово» Дмитрием Каменщиком и владеющего активами аэропорта, в собственность государству.
19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственным участником ООО «ДМЕ холдинг» теперь является Российская Федерация.
1 июля Каменщик направил ходатайство в Десятый арбитражный апелляционный суд с просьбой приостановить исполнение судебных актов, вынесенных Арбитражным судом Московской области. 28 июля суд перенес рассмотрение жалоб бывшего бенефициара аэропорта и экс-главы наблюдательного совета компании Валерия Когана на 1 сентября.