Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Путин утвердил передачу ОСК акций нескольких предприятий «Северной верфи»

Ведомости

Акции нескольких предприятий «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) перейдут ОСК. Это следует из соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, в список акционерных обществ, акции которых передадут в качестве вклада в уставной капитал ОСК, вошли «Инструмент-СВ» (вносимые акции – 4380), «Машиностроение Северной верфи» ( 13 057), «Нива – СВ» ( 11 799), «Эфес Северной верфи» (34 076) и «Норд-Вест Северной верфи» (58 000).

1 сентября совет директоров «Северной верфи» назначил врио генерального директора компании действующего главного инженера Василия Волегова. За досрочное снятие с должности гендиректора Михаила Ненюкова и назначение на пост Волегова совет директоров проголосовал единогласно. В сообщении говорилось, что Волегов вступит в должность 2 сентября и пробудет в ней до избрания гендиректора, но не более шести месяцев.

26 августа «Ведомости» сообщали, что Ненюков вскоре покинет свой пост в связи с переходом на новую работу. По данным источников РБК, Ненюков может перейти на работу в структуры Минобороны, но детали не уточняются.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте