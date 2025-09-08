Путин утвердил передачу ОСК акций нескольких предприятий «Северной верфи»
Акции нескольких предприятий «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) перейдут ОСК. Это следует из соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.
Согласно документу, в список акционерных обществ, акции которых передадут в качестве вклада в уставной капитал ОСК, вошли «Инструмент-СВ» (вносимые акции – 4380), «Машиностроение Северной верфи» ( 13 057), «Нива – СВ» ( 11 799), «Эфес Северной верфи» (34 076) и «Норд-Вест Северной верфи» (58 000).
1 сентября совет директоров «Северной верфи» назначил врио генерального директора компании действующего главного инженера Василия Волегова. За досрочное снятие с должности гендиректора Михаила Ненюкова и назначение на пост Волегова совет директоров проголосовал единогласно. В сообщении говорилось, что Волегов вступит в должность 2 сентября и пробудет в ней до избрания гендиректора, но не более шести месяцев.