Путин утвердил передачу ОСК акций нескольких предприятий «Северной верфи»

1 сентября совет директоров «Северной верфи» назначил врио генерального директора компании действующего главного инженера Василия Волегова. За досрочное снятие с должности гендиректора Михаила Ненюкова и назначение на пост Волегова совет директоров проголосовал единогласно. В сообщении говорилось, что Волегов вступит в должность 2 сентября и пробудет в ней до избрания гендиректора, но не более шести месяцев.