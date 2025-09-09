Венгрия заключила десятилетний контракт на поставку газа с Shell
Венгрия заключила десятилетний контракт с американской компанией Shell на поставку 2 млрд куб. м. газа. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, при этом сохранив существующие», – подчеркнул Сийярто.
Министр уточнил, что поставки начнутся с 2026 г.
9 сентября Сийярто объявил, что Венгрия в этот день подпишет долгосрочный контракт на закупку газа у западных поставщиков. По его мнению, чем больше будет маршрутов поставок газа, тем в большей безопасности будет страна. При этом министр подчеркнул, что Венгрия не отказывается от российского газа и заключает контракт с западным поставщиком дополнительно.
В 2025 г. Венгрия получит из России рекордный объем газа по газопроводу «Турецкий поток». С начала года объем импорта уже превысил 5 млрд куб. м. Ежедневно в страну поступает порядка 21 млн куб. м.