Венгрия заключила десятилетний контракт на поставку газа с Shell

Ведомости

Венгрия заключила десятилетний контракт с американской компанией Shell на поставку 2 млрд куб. м. газа. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, при этом сохранив существующие», – подчеркнул Сийярто.

Министр уточнил, что поставки начнутся с 2026 г.

9 сентября Сийярто объявил, что Венгрия в этот день подпишет долгосрочный контракт на закупку газа у западных поставщиков. По его мнению, чем больше будет маршрутов поставок газа, тем в большей безопасности будет страна. При этом министр подчеркнул, что Венгрия не отказывается от российского газа и заключает контракт с западным поставщиком дополнительно.

В 2025 г. Венгрия получит из России рекордный объем газа по газопроводу «Турецкий поток». С начала года объем импорта уже превысил 5 млрд куб. м. Ежедневно в страну поступает порядка 21 млн куб. м.

