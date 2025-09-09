Венгрия заключила десятилетний контракт на поставку газа с Shell

9 сентября Сийярто объявил, что Венгрия в этот день подпишет долгосрочный контракт на закупку газа у западных поставщиков. По его мнению, чем больше будет маршрутов поставок газа, тем в большей безопасности будет страна. При этом министр подчеркнул, что Венгрия не отказывается от российского газа и заключает контракт с западным поставщиком дополнительно.