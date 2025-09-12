Авиакомпания S7 открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска

В тот же день авиакомпания «Аэрофлот» объявила об открытии продаж билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и регионов РФ. С 17 сентября начнут вылетать рейсы из столицы, а с 19 сентября – из Санкт-Петербурга. С 27 сентября – из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября – из Казани и Новосибирска.