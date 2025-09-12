Авиакомпания S7 открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска
S7 открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска. Перелеты стартуют 26 октября. Об этом сообщила авиакомпания.
В компании сообщили, что рейсы из Москвы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Самолеты будут вылетать из аэропорта «Домодедово» в 11:30 мск. Время в пути составит почти четыре часа.
Из Новосибирска рейсы будут выполняться ежедневно, кроме пятницы. Вылеты запланированы из аэропорта «Толмачево». В зависимости от дня недели самолеты будут вылетать в 10:50 и 14:05 по местному времени (6:50 и 10:05 мск соответственно).
В S7 пояснили, что расписание полетов составлено таким образом, чтобы обеспечить удобные стыковки в Москве и Новосибирске с рейсами в города Сибири и Дальнего Востока.
11 сентября Минтранс России объявил, что краснодарский аэропорт вновь открыт для приема и выпуска самолетов.
В тот же день авиакомпания «Аэрофлот» объявила об открытии продаж билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и регионов РФ. С 17 сентября начнут вылетать рейсы из столицы, а с 19 сентября – из Санкт-Петербурга. С 27 сентября – из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября – из Казани и Новосибирска.