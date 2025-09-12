Газета
Главная / Бизнес /

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска

Ведомости

S7 открыла продажу билетов в Краснодар из Москвы и Новосибирска. Перелеты стартуют 26 октября. Об этом сообщила авиакомпания. 

В компании сообщили, что рейсы из Москвы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Самолеты будут вылетать из аэропорта «Домодедово» в 11:30 мск. Время в пути составит почти четыре часа. 

Из Новосибирска рейсы будут выполняться ежедневно, кроме пятницы. Вылеты запланированы из аэропорта «Толмачево». В зависимости от дня недели самолеты будут вылетать в 10:50 и 14:05 по местному времени (6:50 и 10:05 мск соответственно).

Аэропорт Краснодара возобновляет работу

Бизнес / Транспорт

В S7 пояснили, что расписание полетов составлено таким образом, чтобы обеспечить удобные стыковки в Москве и Новосибирске с рейсами в города Сибири и Дальнего Востока. 

11 сентября Минтранс России объявил, что краснодарский аэропорт вновь открыт для приема и выпуска самолетов.

В тот же день авиакомпания «Аэрофлот» объявила об открытии продаж билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и регионов РФ. С 17 сентября начнут вылетать рейсы из столицы, а с 19 сентября – из Санкт-Петербурга. С 27 сентября – из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября – из Казани и Новосибирска.

