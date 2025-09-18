Минфин: продажа контрольного пакета ЮГК запланирована до конца года
Продажа контрольного пакета «Южуралзолота» (ЮГК) запланирована до конца 2025 г. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
«Ну, знаете, все может случиться. У нас могут быть там разные обстоятельства <...>, но наша прямо цель такая жесткая это в этом году», – подчеркнул Моисеев.
11 июля Советский районный суд Челябинска полностью удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с основным владельцем ЮГК Константином Струковым. В число конфискованного вошли его акции в ЮГК и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК». 14 июля суд отстранил Струкова с поста президента управляющей компании ЮГК. Кроме того, был отстранен директор по безопасности компании Константин Якимчик.
15 августа Моисеев объявил о планах государства продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании. Он не уточнил про кого идет речь. Единственным крупным миноритарием ЮГК является Газпромбанк, который приобрел 22% компании в 2024 г. у Струкова.
9 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что продажа госпакета ЮГК планируется в ближайшее время.