Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минфин: продажа контрольного пакета ЮГК запланирована до конца года

Ведомости

Продажа контрольного пакета «Южуралзолота» (ЮГК) запланирована до конца 2025 г. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

«Ну, знаете, все может случиться. У нас могут быть там разные обстоятельства <...>, но наша прямо цель такая жесткая это в этом году», – подчеркнул Моисеев.

11 июля Советский районный суд Челябинска полностью удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с основным владельцем ЮГК Константином Струковым. В число конфискованного вошли его акции в ЮГК и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК». 14 июля суд отстранил Струкова с поста президента управляющей компании ЮГК. Кроме того, был отстранен директор по безопасности компании Константин Якимчик.

15 августа Моисеев объявил о планах государства продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании. Он не уточнил про кого идет речь. Единственным крупным миноритарием ЮГК является Газпромбанк, который приобрел 22% компании в 2024 г. у Струкова.

9 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что продажа госпакета ЮГК планируется в ближайшее время.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь