Акции ЮГК выросли после слов Силуанова о продаже госпакета компании

11 июля Советский районный суд Челябинска полностью удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с Струковым. В числе конфискованного оказались все принадлежащие ему акции в ЮГК и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК». 14 июля суд отстранил Струкова от должности президента управляющей компании ЮГК. Также был отстранен директор по безопасности компании Константин Якимчик.