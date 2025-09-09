Газета
Акции ЮГК выросли после слов Силуанова о продаже госпакета компании

Ведомости

Акции золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) на торгах Московской биржи подорожали на 4,61%, на пике котировки достигли 0,621 руб. за бумагу, следует из данных торговой площадки.

К 11:50 мск рост замедлился до +3,5%, цена составляла 0,614 руб. Бумаги подорожали после заявления министра финансов РФ Антона Силуанова, что продажа госпакета ЮГК планируется в ближайшее время. Об этом он сообщил радио РБК. Покупатель не разглашается.

15 августа замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что государство собирается продать контрольный пакет «Южуралзолота» крупному миноритарию компании. Он не рассказал, о каком акционере идет речь. Единственным крупным миноритарием ЮГК является Газпромбанк, который приобрел 22% компании в конце 2024 г. у ее бывшего основного владельца Константина Струкова.

11 июля Советский районный суд Челябинска полностью удовлетворил требования по гражданскому иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов, связанных с Струковым. В числе конфискованного оказались все принадлежащие ему акции в ЮГК и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК». 14 июля суд отстранил Струкова от должности президента управляющей компании ЮГК. Также был отстранен директор по безопасности компании Константин Якимчик.

«Южуралзолото» входит в число ведущих золотодобытчиков России, разрабатывая месторождения на Урале (Челябинская область) и в Сибири (Красноярский край, Хакасия). 15 июля государство через Росимущество официально стало учредителем компании.

