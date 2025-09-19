ФАС проверяет новые правила Ozon на соответствие законодательству
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку изменений, которые маркетплейс Ozon планирует ввести с 1 октября 2025 г. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба антимонопольного ведомства.
В сообщении указано, что проверка проводится в рамках защиты интересов продавцов и покупателей на цифровых товарных рынках. В условиях цифровой трансформации экономики особое внимание уделяется контролю за деятельностью крупных онлайн-платформ, подчеркнули в ФАС.
В пресс-службе регулятора добавили, что ФАС тщательно изучает планируемые изменения в работе маркетплейса. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство готово принять соответствующие меры реагирования.
С 1 октября Ozon внедряет существенные изменения в систему обработки возвратов товаров по модели FBS, сообщали «Ведомости». Теперь все отмененные или возвращенные покупателями товары без претензий к качеству будут автоматически направляться на склады платформы для повторной продажи, тогда как ранее продавцы могли сами выбирать место их хранения.
По новым правилам товары на фулфилмент-центрах будут проходить проверку. При обнаружении повреждений продукция вернется продавцу. Через 30 дней можно написать заявление и забрать неповрежденный товар, продаваться он будет сразу после возвращения на склад. Исключение составят ювелирные украшения, шины, удобрения и товары, выполненные на заказ, – они продолжат возвращаться продавцам напрямую. Ozon утверждает, что такая схема уже используется примерно половиной FBS-продавцов и является более выгодной с точки зрения логистики и тарифов.
Летом 2025 г. был принят закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации», он вступит в силу 1 октября 2026 г. Закон обязывает владельцев цифровых платформ обеспечивать равный и свободный доступ к своим услугам для широкой аудитории, предоставлять возможность ознакомиться с правилами использования и др.