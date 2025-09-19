ФАС проверяет новые правила Ozon на соответствие законодательству

По новым правилам товары на фулфилмент-центрах будут проходить проверку. При обнаружении повреждений продукция вернется продавцу. Через 30 дней можно написать заявление и забрать неповрежденный товар, продаваться он будет сразу после возвращения на склад. Исключение составят ювелирные украшения, шины, удобрения и товары, выполненные на заказ, – они продолжат возвращаться продавцам напрямую. Ozon утверждает, что такая схема уже используется примерно половиной FBS-продавцов и является более выгодной с точки зрения логистики и тарифов.