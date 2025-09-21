Фон дер Ляйен: ЕС не нужна энергетическая независимость

Фон дер Ляйен: ЕС не нужна энергетическая независимостьГлава ЕК также оценила вероятность третьей мировой войны
Идея энергетической независимости Евросоюза является «нереалистичной и нежелательной». Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Soir.
«Энергетическая безопасность не предполагает достижения полной независимости. Цель полной автономии от мировых рынков нереалистична и нежелательна», – сказала она.
По словам фон дер Ляйен, ЕС по-прежнему зависим от импорта нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и водорода – импорт ресурсов продолжает оставаться частью «нашего энергетического баланса». Она добавила, что США в этом плане являются «надежным партнером и важнейшим элементом нашей более широкой стратегии диверсификации».
Сейчас мир не движется к «третьей мировой войне», но «мы живем в очень опасные времена», считает глава ЕК. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе», – сказала она, объяснив этим укрепление обороноспособности ЕС.
10 сентября Фон дер Ляйен объявила, что ЕС и Украина создадут «альянс дронов». По ее словам, Европа может использовать свою промышленность для поддержки Украины в противодействии российским беспилотникам. На это ЕС готов выделить 6 млрд евро в рамках кредитной программы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), погашение займов идет за счет доходов от замороженных активов РФ.
В июне Politico писало, что ЕС принял решение позволить странам-членам перенаправить 335 млрд евро из фонда, первоначально созданного для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов. До этого стало известно, что страны ЕС согласовали создание нового фонда укрепления обороны под названием «Действия по обеспечению безопасности в Европе» (SAFE). Его объем составит 150 млрд евро.