Фон дер Ляйен: ЕС не нужна энергетическая независимость

Сейчас мир не движется к «третьей мировой войне», но «мы живем в очень опасные времена», считает глава ЕК. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе», – сказала она, объяснив этим укрепление обороноспособности ЕС.