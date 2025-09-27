Аэропорт в Берлине не смог полностью восстановить работу после кибератаки
Берлинский аэропорт не смог полностью восстановить свою работу после кибератаки. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя аэропорта.
«Система обслуживания пассажиров и багажа еще не заработала спустя примерно неделю после кибератаки. Гости аэропорта должны рассчитывать на увеличение времени ожидания», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).
Как заявил представитель воздушной гавани, 20 экспертов поставщика систем регистрации круглосуточно работают над устранением сбоя.
20 сентября аэропорты Берлина, Брюсселя и Лондона подверглись кибератаке. Это привело к более длительному ожиданию регистрации и посадки на рейс, а также задержкам.
Одновременно с этим над европейскими странами фиксируют активность беспилотников, что также приводит к нарушению работы аэропортов. 26 сентября над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн севернее Гамбурга заметили сразу несколько дронов.