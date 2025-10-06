Газета
Товары на маркетплейсах могут подорожать из-за таможенных сборов

Поправки, облагающие НДС ввозимые в Россию товары электронной торговли, могут привести к увеличению финансовой нагрузки для потребителей. Об этом заявила «Ведомостям» президент Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галина Донцова.

Она указала, что, к примеру, для заказов стоимостью 1500 руб. размер НДС составит 75 руб. (5%), что само по себе нельзя назвать резким ростом. Однако введение НДС автоматически повлечет взимание сбора за таможенные операции размером 689 руб.

«Сейчас сбор не уплачивается, если посылка не облагается пошлиной и НДС. По новым правилам потребитель заплатит 2264 руб. вместо 1500 руб., т. е. дополнительно 764 руб. Это 50% от покупки в 1500 руб.», – подчеркнула Донцова.

Член генерального совета «Деловой России», вице-президент «М.видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин выразил мнение, что поправки не приведут к значительному росту цен на товары e-commеrce, так как подавляющая часть поставок в Россию по каналу трансграничной торговли идет из КНР. У китайских производителей есть достаточно производственных финансовых преференций, позволяющих им управлять ценообразованием так, чтобы не перекладывать на покупателя незначительные издержки.

3 октября Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение НДС на импортные товары, приобретаемые гражданами через зарубежные маркетплейсы. Согласно документу, с 2027 г. налог составит 5%, с 2028 г. – 10%, с 2029 г. – 15%. С 2030 г. ставка достигнет стандартных 20%. Норма затронет товары иностранного производства, стоимость которых не превышает лимитов беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС.

