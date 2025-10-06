Товары на маркетплейсах могут подорожать из-за таможенных сборов

Член генерального совета «Деловой России», вице-президент «М.видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин выразил мнение, что поправки не приведут к значительному росту цен на товары e-commеrce, так как подавляющая часть поставок в Россию по каналу трансграничной торговли идет из КНР. У китайских производителей есть достаточно производственных финансовых преференций, позволяющих им управлять ценообразованием так, чтобы не перекладывать на покупателя незначительные издержки.