Минфин предложил ввести НДС на импортные товары с маркетплейсов с 2027 года

Норма будет распространяться на товары иностранного производства, стоимость которых не превышает лимитов беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС. Уплата налога иностранными продавцами и торговыми площадками должна будет производиться ежемесячно, не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.