Цена бензина АИ-92 на бирже обновила рекорд

30 сентября правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кроме того, введен запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Эта мера действует до конца года. Исключением стали прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.