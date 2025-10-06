Цена бензина АИ-92 на бирже обновила рекорд
Цена бензина марки АИ-92 на торгах выросла на 0,46% до 74 202 руб. за тонну, обновив рекорд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Стоимость бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части России сократилась на 0,72% и достигла 79 781 руб. за тонну. Цена летнего дизельного топлива увеличилась на 0,53% и составила 71 330 руб. за тонну.
30 сентября правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 г. для всех экспортеров. Кроме того, введен запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Эта мера действует до конца года. Исключением стали прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.
В этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анонсировала проверки сетей АЗС из-за подорожания нефтепродуктов. После анализа полученной информации служба определит, есть ли на рынке нарушения антимонопольного законодательства.
1 октября стало известно, что зампредседателя кабмина Александр Новак направлял обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем говорится, что правительство занимается подготовкой расширенных мер поддержки топливной отрасли из-за падения производства и нехватки бензина в ряде российских субъектов. Благодаря им внутренний рынок будет обеспечен дополнительными 350 000 т бензина и 100 000 т дизтоплива и более в месяц