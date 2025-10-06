«Лента» прекратит продажу товаров производителя Vanish и Calgon
Торговая сеть «Лента» прекратит сотрудничество с британским производителем бытовой химии, безрецептурных лекарств и средств личной гигиены Reckitt (бренды Vanish, Tiret и Calgon). Об этом сообщается в Telegram-канале группы.
Решение принято из-за расхождений «в понимании экономической целесообразности» условий сотрудничества, которые предлагает Reckitt. «Лента» считает, что условия производителя непрозрачны и не обеспечивают стабильно низкую цену. Речь идет о модели «net-net», предполагающей отказ от бонусов, которые поставщик выплачивает сети. Переход на эту модель начался в 2024 г. для обеспечения прозрачности ценообразования и своевременности расчетов с партнерами.
Несмотря на переговоры и попытки достичь компромисса, Reckitt отказался пересматривать условия сотрудничества и переходить на «net-net». В результате руководство «Ленты» решило разорвать деловые отношения с производителем. Условия поставщика вынуждают сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20%, чтобы обеспечить рыночную цену для покупателя и ожидать компенсации затрат через бонусы.
В «Ленте» планируют заменить продукцию Reckitt отечественными товарами, которые аналогичны по качеству и обеспечивают справедливую стабильную цену для покупателя.
Reckitt специализируется на производстве бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish и Dosia, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils, презервативы Durex и Contex, средства депиляции Veet и тесты на беременность Evitest.
В апреле 2022 г. Reckitt начала процесс передачи своего российского бизнеса третьим лицам. Компания заморозила свои инвестиции в России и приостановила рекламные и спонсорские кампании в стране. В мае 2024 г. сообщалось, что Reckitt продолжает «рассматривать варианты».
24 июля X5 Group объявила о приостановке поставок товаров Mars, включая батончики Snickers, конфеты M&M's, жевательную резинку Orbit и другие продукты бренда, в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». В сети назвали причиной решения завышенные закупочные цены, предложенные поставщиком. По оценке компании, они значительно превышают рыночные и нарушают принципы справедливой ценовой политики.