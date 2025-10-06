«Лента» прекратит продажу товаров производителя Vanish и Calgon

Решение принято из-за расхождений «в понимании экономической целесообразности» условий сотрудничества, которые предлагает Reckitt. «Лента» считает, что условия производителя непрозрачны и не обеспечивают стабильно низкую цену. Речь идет о модели «net-net», предполагающей отказ от бонусов, которые поставщик выплачивает сети. Переход на эту модель начался в 2024 г. для обеспечения прозрачности ценообразования и своевременности расчетов с партнерами.