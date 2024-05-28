FT: ряд западных компаний отказались от планов по уходу из России
Некоторые западные компании остались в России, несмотря на прошлые заявления о планах уйти с российского рынка. Об этом пишет Financial Times (FT).
В частности, речь идет о косметическом бренде Avon Products (принадлежит бразильской группе Nature), французской химической компании Air Liquide и британском производителе бытовой химии, безрецептурных лекарств и средств личной гигиены Reckitt.
Один из топ-менеджеров, работающих с западными компаниями в США, заявил FT, что многие европейские компании «оказались между молотом и наковальней». По его словам, они планировали уйти, но предоставленные на выбор покупатели активов были для них неприемлемы.
Так, в сентябре 2022 г. Air Liquide сообщила о подписании соглашения о продаже российского бизнеса местному менеджменту, но сделка так и не получила одобрения правительства России. По данным FT, Avon и вовсе отказалось от планов продавать свои активы в РФ, отвергнув предложения. В Reckitt говорили, что продолжают «рассматривать варианты».
В декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране увеличилось число иностранных зарубежных компаний с марта 2022 г., несмотря на оказываемое Западом на Россию и бизнес давление. По его словам, в марте 2022 г. было зарегистрировано 24 100 иностранных организаций, а 1 ноября 2023 г. их стало уже около 25 600.