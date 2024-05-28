Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

FT: ряд западных компаний отказались от планов по уходу из России

Ведомости

Некоторые западные компании остались в России, несмотря на прошлые заявления о планах уйти с российского рынка. Об этом пишет Financial Times (FT).

В частности, речь идет о косметическом бренде Avon Products (принадлежит бразильской группе Nature), французской химической компании Air Liquide и британском производителе бытовой химии, безрецептурных лекарств и средств личной гигиены Reckitt.

Один из топ-менеджеров, работающих с западными компаниями в США, заявил FT, что многие европейские компании «оказались между молотом и наковальней». По его словам, они планировали уйти, но предоставленные на выбор покупатели активов были для них неприемлемы.

Так, в сентябре 2022 г. Air Liquide сообщила о подписании соглашения о продаже российского бизнеса местному менеджменту, но сделка так и не получила одобрения правительства России. По данным FT, Avon и вовсе отказалось от планов продавать свои активы в РФ, отвергнув предложения. В Reckitt говорили, что продолжают «рассматривать варианты».

В декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране увеличилось число иностранных зарубежных компаний с марта 2022 г., несмотря на оказываемое Западом на Россию и бизнес давление. По его словам, в марте 2022 г. было зарегистрировано 24 100 иностранных организаций, а 1 ноября 2023 г. их стало уже около 25 600.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных