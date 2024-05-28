FT: ряд западных компаний отказались от планов по уходу из России

В декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране увеличилось число иностранных зарубежных компаний с марта 2022 г., несмотря на оказываемое Западом на Россию и бизнес давление. По его словам, в марте 2022 г. было зарегистрировано 24 100 иностранных организаций, а 1 ноября 2023 г. их стало уже около 25 600.