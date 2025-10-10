Грузооборот морских портов России за девять месяцев сократился на 2,3%

Объем перевалки сухогрузов за девять месяцев 2025 г. сократился на 3,2% до 322,6 млн т, в том числе угля – на 5,2% до 150,8 млн т, грузов в контейнерах – на 1,9% до 40,1 млн т, зерна – на 44,1% до 32,1 млн т. Объем перевалки минеральных удобрений вырос на 8,8% и достиг 35 млн т, черных металлов – на 24% до 17,4 млн т, руды – на 36,6% до 11,5 млн т, грузов на паромах – на 1,2% до 6,1 млн т.