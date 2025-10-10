Грузооборот морских портов России за девять месяцев сократился на 2,3%
Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2025 г. снизился на 2,3% по сравнении с аналогичным периодом 2024 г. и достиг 653,4 млн т. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов.
Объем перевалки сухогрузов за девять месяцев 2025 г. сократился на 3,2% до 322,6 млн т, в том числе угля – на 5,2% до 150,8 млн т, грузов в контейнерах – на 1,9% до 40,1 млн т, зерна – на 44,1% до 32,1 млн т. Объем перевалки минеральных удобрений вырос на 8,8% и достиг 35 млн т, черных металлов – на 24% до 17,4 млн т, руды – на 36,6% до 11,5 млн т, грузов на паромах – на 1,2% до 6,1 млн т.
Объем перевалки наливных грузов уменьшился на 1,3% и составил 330,8 млн т, в частности сырой нефти вырос на 1,2% до 204,9 млн т, нефтепродуктов упал на 6% до 92,9 млн т, сжиженного газа – на 1,6% до 26,0 млн т (-1,6%), пищевые грузы – на 11,8% до 4,1 млн т. Экспортных грузов перегружено 512,3 млн т (-2,8%), импортных – 30,9 млн т (-1,9%), транзитных – 56,1 млн т (+12,1%) и каботажных – 54,1 млн т (-10%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна продемонстрировал снижение на 6,5% и достиг 65,1 млн т, морских портов Балтийского бассейна – 203,9 млн т (-1,3%). Портов Азово-Черноморского бассейна упал на 7% и составил 193,2 млн т., морских портов Каспийского бассейна – 5,7 млн т (-17,7%). В то же время в портах Дальневосточного бассейна показатель вырос на 5,5% до 185,5 млн т.
3 октября Мурманский морской торговый порт сообщил, что в сентябре 2025 г. обработал 537 000 т различных грузов. Это на 38,5% меньше по сравнению с таким же периодом 2024 г. Директор по производству порта Андрей Ризниченко заявил, что плановых показателей не удается достичь в связи с масштабной переориентацией экспортных грузопотоков на восточные порты России из-за внешнеторговой конъюнктуры.